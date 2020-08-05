Фишман-Бекмамбетова оценила, какой тип общественных пространств актуален в будущем

Наталия Фишман-Бекмамбетова выразила мнение, что пандемия выявила новую потребность отдыха на природе, где можно держать дистанцию друг от друга.

«Мы понимаем, что в контексте пандемии отдых на природе становится вдвойне актуальным. Возникает запрос на тот тип общественных пространств, где можно находиться на дистанции друг от друга. Ни в одном из городских парков это невозможно. В то время как на природе можно прийти и посидеть с семьей», — сказала Фишман-Бекмамбетова на брифинге о создании туристско-рекреационных кластеров и экотуризме в РТ.

Ранее в Минэкологии обсудили вопросы 2-го этапа экореабилитации каскада озер Лебяжье.

