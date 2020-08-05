В минэкологии Татарстана обсудили 2-й этап экореабилитации каскада озер Лебяжье

В минэкологии обсудили вопросы 2-го этапа экореабилитации каскада озер Лебяжье. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дальнейшая экологическая реабилитация озер Малое Лебяжье, Большое Лебяжье и Светлое Лебяжье будет проведено путем реализации биотехнических мероприятий, однако, подробностей, пока нет.

«Министерству экологии и природных ресурсов РТ, Государственному комитету РТ по биологическим ресурсам, Казанскому федеральному университету поручено предложить варианты дальнейшего восстановления озер. В первую очередь, мы, конечно же, обращаемся к нашим ученым», — сказал на заседании министр экологии Александр Шадриков.

Напомним, что комплекс Лебяжьих озер удалось восстановить в 2016—2018 годах благодаря усилиям ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ. Была проведена уникальная масштабная экореабилитация каскада водоемов. На средства и за счет оборудования «Казаньоргсинтеза» в парке очистили высыхающее озеро Малое Лебяжье, воссоздав два утраченных ранее пруда.

