Ирада Аюпова представила нового директора Национальной библиотеки Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 5 августа, в Казани министр культуры РТ Ирада Аюпова представила нового директора Национальной библиотеки Татарстана. Им стала Мадина Тимерзянова, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минкульта РТ.

Предыдущий руководитель организации Сююмбика Зиганшина перейдет на работу в министерство. Она займет пост замминистра культуры.

Мадина Тимерзанова до этого работала в телекомпании ТНВ, курируя такие проекты, как «Новости Татарстана», «Татарстан Хэбэрлэре» и другие.

Напомним, что Национальная библиотека РТ в этом году переезжает в здание бывшего НКЦ «Казань» (название изменили на МКГК).