Полтора миллиона для сотни юных писателей: идет прием работ на конкурс «Глаголица»

30 лауреатов в 10 номинациях

Сегодня директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат Валиева и писатель Галимьян Гильманов рассказали на пресс-конференции о том, как проходит в этом году детская литературная премия «Глаголица».

Премия начиналась как республиканский проект в 2014 году, но к сегодняшнему дню уже вышла на федеральный и даже на международный уровень (работы присылают не только из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья).



Сейчас идет прием заявок, он продлится до 15 сентября. Лауреатов наградят в конце ноября 2020 года в театре кукол «Экият».

Участие в «Глаголице» бесплатное.

В конкурсе всего 10 номинаций: поэзия на татарском языке (для двух возрастных групп — от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет), проза на татарском языке, поэзия и проза на русском языке (все эти номинации тоже для двух возрастных групп), художественный перевод (с татарского, английского, французского, немецкого языков) и эссе.

Авторы лонг-листа из 100 лучших работ, присланных на конкурс (по 10 в каждой номинации), приглашаются на пятидневную литературную смену в Казань. В конце смены определят 30 победителей — обладателей Премии (по трое в каждой номинации).

Призовой фонд нынешнего года (включая организацию литературной смены) составляет 1,5 миллиона рублей. Спонсоры премии — учредители Благотворительного фонда «Счастливые истории». Общая сумма расходов на проект составит 2,9 млн рублей, 827 млн из которых предоставляет федеральный Фонд президентских грантов. Поддержку Премии оказывает Минкульт Татарстана.

«Мы выявляем истинного литератора, нашего потенциального товарища по литературе»

Пятидневная литературная смена пройдет в Казани в ноябре. На нее приедут 100 ребят, чьи работы прошли в лонг-лист (участие для них бесплатное). С ними будут работать профессиональные писатели из Татарстана и Москвы — они дадут юным литераторам мастер-классы, будут с ними общаться, давать задания, проводить анализ работ. По итогам этой плотной пятидневной работы и выберут по три победителя в каждой из 10 номинаций.

Возникает вопрос: как организуют смену с учетом пандемии, не проще ли было бы в этом случае обойтись дистанционной работой? Но писатель, литературный критик, лауреат литературной премии имени Абдуллы Алиша Галимьян Гильманов уверен, что только живое общение поможет объективно выявить победителей конкурса:

— Особенность нашей премии — практические уроки, лабораторные работы с юными писателями. Без общения с глазу на глаз невозможно подвести объективные итоги. И поэтому они проводятся по итогам этих лабораторных работ. И для выявления победителей обязательно надо проводить литературную смену. Отличие нас от других конкурсов — как раз вот это! Мы всю неделю работаем с ребятами. Потому что иногда поступает на конкурс стихотворение высокого уровня, мы приглашаем его автора на смену и в процессе понимаем, что его произведение обработали взрослые, подготовили... А мы выявляем истинного литератора, нашего потенциального товарища по литературе. Поэтому здесь, мне кажется, без литературной смены никак не обойтись.



После конкурса работы публикуются в литературных журналах: например, лауреаты и обладатели Гран-при сразу же представляют свои работы в «Казан утлары». Выходит ежегодный двуязычный альманах, в котором публикуют 100 работ из лонг-листа.

Гульшат Валиева рассказывает, что есть к конкурсу внимание и со стороны руководства республики: например, Минтимер Шаймиев живо интересуется детскими работами на татарском языке, читает их и даже учредил собственные премии для участников из соответствующих номинаций.

«Реальная жизнь интересует ребят, хоть они еще молодые и неопытные»

Валиева сетует: хотелось бы получать больше заявок на участие в татароязычных номинациях.

— Что касается тематики, то дети пишут много сказок, есть истории про добро и зло. Есть детективные истории, есть фантастика. Есть пара работ, посвященных войне. В период, когда ребята находятся на литературной смене, даже если они не выходят победителями, — наверное, они в это время получают столько нравственных основ, которые мы забываем им дать, — говорит директор благотворительного фонда. — Они могут общаться со взрослыми и видят, что к ним относятся не как к детям, а как к коллегам. Они учатся толерантности, взаимоуважению...

Галимьян Гильманов подхватывает — работы ребят удивительно взрослые и подготовленные:

— По татарской тематике — у молодых ребят присутствует метафизика, постмодернистские опыты, они знакомы с тенденциями в мировой литературе. Конечно, пишут много отвлеченных от действительности вещей. Но главным образом мы видим реалистичные жизненные произведения — о благотворительности, природе, человечности, в последние годы все больше места в их произведениях занимает тематика взаимоотношений с родителями. Есть и фантастика — ее доля растет каждый год. Но реальная жизнь все-таки интересует ребят больше, хоть они еще молодые и неопытные.

Среди писателей, которые принимают участие в работе жюри, — не только татарские мастера слова, но и российские литераторы: переводчица Ольга Варшавер, писатель и переводчик Виктор Лунин, прозаик и поэт Сергей Махотин и многие другие. В этом году в жюри входит Наринэ Абгарян (в прошлом году она была гостем Премии и участвовала в награждении победителей). Сейчас идут переговоры о том, чтобы пригласить на творческие встречи с детьми американскую писательницу Али Бенджамин — она уже дала свое согласие на приезд.

Словом, программа запланирована очень насыщенная. Детская премия «Глаголица» уверенно вырастает из рамок регионального события и выходит на новые уровни. Это, по словам Гульшат Валиевой, доказывается и получением президентского гранта, и постоянным расширением географии заявок и одобрительными оценками экспертного сообщества.



Людмила Губаева