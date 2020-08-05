Названа ориентировочная дата открытия Black Star Burger в Казани

Фото: Маргариты Головатенко

В Казани вновь анонсировали открытие бургерной рэпера Тимати Black Star Burger, на этот раз на фудкорте торгово-развлекательного центра «Тандем». Как рассказали корреспонденту «Реального времени» в ТРЦ, с точной датой запуска еще не определились, но предположительно точка заработает 31 августа — 1 сентября.



— Открытие планировалось уже на конец августа, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы и, возможно, срок открытия может быть перенесен, — сообщил нашему изданию директор по маркетингу сети ресторанов Black Star Burger Эдуард Чечерин.

Заведение расположится рядом с рестораном Gagawa. На данный момент идет ремонт в помещении, оборудование еще не завезено.

На вопрос о возможном приезде Тимати на открытие Black Star Burger администрация ТРЦ дала расплывчатый ответ. Дескать, музыкант всегда приезжал на такие события, однако из-за пандемии коронавируса может поменять свои планы. Аналогичную информацию озвучил и Эдуард Чечерин.



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Ранее сообщалось, что Black Star Burger должен появиться в помещении, которое ранее занимал ресторан «Свитер».

