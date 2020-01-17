В Казани вновь заговорили об открытии Black Star Burger от Тимати

«Эдельвейс групп» братьев Хайруллиных планирует открыть в казанском ГУМе бургерную рэпера Тимати. Black Star Burger должен появиться в помещении, которое ранее занимал ресторан «Свитер».

Однако сроков открытия в группе пока не называют, передает «Инде».

Напомним, что об открытии Black Star Burger в Казани речь ведется не один год. Такую возможность обсуждали в 2017 году, в следующем появился фейковый аккаунт бургерной в столице РТ. Заведения успели открыться в Уфе и Перми. Причем в Прикамье запуск бургерной от Тимати регулярно откладывался, а через год работы она закрылась.

В Казани же закрылись магазины одежды Black Star Wear. Их выставили на продажу за 11 млн рублей.