В Казани спасли падающую колокольню Петропавловского собора

Фото: Олег Тихонов

В Казани укрепили фундамент колокольни Петропавловского собора, башня которого наклонилась за год на один метр.

Как рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова, на проведение противоаварийных работ на колокольне из федерального бюджеты было выделено 50 млн рублей.

— Сейчас наконец-то можно выдохнуть, потому что благодаря финансированию в рамках федеральной целевой программы их укрепили. Так что опасность уклона, оползания и диагональных трещин остается в прошлом. На проведение реставрационных работ на соборе было выделено 70 млн рублей. В этом году уже выделено 50 млн рублей на проведение противоаварийных реставрационных работ на колокольне, — сообщила помощник президента РТ Олеся Балтусова, отметив, что здание включено в программу финансирования объектов культурного наследия федерального значения в рамках проекта «Историческая память».

Подробнее о реставрации и восстановительных работах читайте в материале «Реального времени».

