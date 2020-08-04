Губернатор Самарской области отправил в отставку двух руководителей «Крыльев Советов»

Сегодня на «Самара Арене» состоялось совещание, посвященное развитию футбола в самарском регионе. Брифинг проводил лично губернатор области Дмитрий Азаров. Напомним, что по итогам минувшего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ.

— У нас сегодня есть возможности готовить классных специалистов. «Крылья» всегда были флагманом футбола. Давайте разберемся, что происходит. Насколько эффективно используется система подготовки футболистов и как ребята, воспитывающиеся на самарской земле, потом востребованы в нашей главной команде, — заявил Азаров.

В качестве примера успешной работы с молодыми игроками губернатор привел тольяттинский клуб «Акрон», который также сейчас выступает в ФНЛ. По его мнению, там добились успеха, сделав ставку на самарских футболистов, а также выстроив правильную систему подготовки и управления клубом.

Азаров напомнил, что в сезон-2019/20 «Крылья Советов» вступили без долгов, которые тянулись аж с 2008 года. При этом клуб за 165 миллионов рублей продал в московский «Спартак» нападающего Александра Соболева, который был приобретен всего за 25 миллионов рублей.

По итогам совещания губернатором Самарской области было решено, что покинут свои посты два руководителя клуба: генеральный директор Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин. Новым спортивным директором назначен бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. Клубу поставили задачу разработать стратегию развития, которую нужно будет утвердить с советом директоров, тренерами, общественными деятелями и болельщиками. Также Азаров подчеркнул, что команда должна проработать вопрос закрепления в «Крылышках» местных футболистов и оптимизировать бюджет за счет привлечения внебюджетных источников.