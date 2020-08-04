Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили глубоко модернизированный самолет Ту-160 — видео

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Сегодня министру обороны РФ Сергею Шойгу во время посещения Казанского авиационного завода показали ход строительства самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214, а также выполнение работ по модернизации строевых самолетов дальней авиации, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Также ему рассказали о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию. Самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи и системы управления. Ракетоносец способен изменить геометрию крыла, унести на себе 12 стратегических крылатых ракет и преодолеть расстояние в 12 тыс. километров.



Во время своего визита в прошлом году президент России Владимир Путин напомнил о контакте завода с Минобороны на поставку 10 самолетов Ту-160М и отметил, что в дальнейшем сотрудничество может быть расширено. Ожидается, что контакт обеспечит полную загрузку завода до 2027 года и принесет 150 млрд рублей.

Также главе Минобороны РФ продемонстрировали перспективные разработки в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземные станции управления, позволяющие контролировать работу различных типов БПЛА через спутники.

