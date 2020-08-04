МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде в ближайший час

МЧС Татарстана предупредило о резком ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

Так, по информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» с 21.10 4 августа до 06.00 5 августа на территории республики ожидаются гроза, сильный дождь.

В понедельник профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Казань на этой неделе вернется жара, однако осадки будут в дефиците — 45 мм при норме 70 мм.