Профессор КФУ: в Казань вернется жаркая погода

Фото: МЧС по РТ

Как заявил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев, в Казань на этой неделе вернется жара.

«Характер погоды в эту декаду будет неустойчивым. Ее определяет антициклон — область высокого давления. В начале недели жара снова будет набирать обороты. Ночные температуры будут также высокими», — сказал профессор КФУ.

Температура в июле оказалась на два градуса выше нормы, а вот осадков было в дефиците — 45 мм при норме 70 мм, сообщает пресс-служба университета.

В августе прогнозируется повышенная влажность воздуха, что может негативно сказаться на метеочувствительных людях. Самый жаркий день на этой неделе ожидается в четверг, 6 августа. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов, ожидается также небольшой кратковременный дождь.

Ранее МЧС по Татарстану предупредило об ухудшении погоды сегодня вечером и завтра днем.