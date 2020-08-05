Сегодня в Татарстане стартует Всероссийский фестиваль уличного кино

Сегодня, 5 августа, в Татарстане стартует Всероссийский фестиваль уличного кино. В течение всего августа на 40 открытых площадках республики состоятся кинопоказы.

Сегодня увидеть кино в рамках фестиваля смогут жители Агрыза, Азнакаево, Арска, Аксубаево, Базарных Матак, Апастово, Большой Атны, Алексеевского, Актаныша, Бавлов, Балтасей, Буинска, Верхнего Услона, Елабуги, Заинска, Зеленодольска, Кукмора, Камского Устья, Лаишево, Мамадыша, Мензелинска, Муслюмово, Камских Полян, Новошешминска, Пестрецов, Рыбной Слободы, Болгар, Тюлячей, Тукаевского района, Уруссу.

7 августа кинопоказы пройдут в Тетюшах. 8 августа — в Кайбицах, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске. 11 и 16 августа — в Казани. 28 августа — в Менделеевске.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры РТ, в столице Татарстана кино будут показывать в парке Горького, также рассматривается еще одна площадка.

В программу фестиваля вошли следующие фильмы: «Подводник» Александра Назарова, «Подвиг» Ивана Петухова, «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Ничто не может помешать нам любить» Ян Гэ, «Маруся» Светланы Устиновой, «Ecolove» Дмитрия Григорьева, «Большая Восьмерка» Ивана Соснина, «Интересное кино» Араика Крпояна, «Трудности перехода» Алены Корчагиной, «Обмен» Аксиньи Гог. Общий хронометраж программы 134 минуты.



В Татарстане с 27 июля разрешили показ кинофильмов на открытых площадках в парках, скверах и на набережных.

