На базе отдыха под Казанью загорелись три садовых домика

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

На базе отдыха Зеленый Бор в Лаишевском районе Татарстана загорелись три садовых домика. В результате пострадала 28-летняя женщина.

Сообщение о пожаре в ДНТ «Ветеранов труда-9" поступило в экстренные службы в шесть часов вечера. Через полчаса был объявлен ранг пожара №2. В помощь матюшинским и лаишевским пожарным прибыли огнеборцы из двух ближайших казанских ПСЧ.

Пожарные сдерживали распространение огня на близрасположенные строения. Так, огонь повредил 2 дощатых садовых домика и 2 садовых дома из бруса. 28-летняя женщина получила ожоги предплечий и стоп.

В семь часов вечера пожар удалось локализовать, еще через полчаса пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 200 кв.м, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Ранее в Лениногорске пожарные вытащили из горящего дома баллон с пропаном.

