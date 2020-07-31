В Татарстане пожарные вытащили из горящего дома баллон с газом

Фото: Реальное время

В Татарстане спасатели смогли не допустить взрыва газового баллона при пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел в Лениногорске на улице Кирова. Накануне вечером там загорелись частный дом, гараж и баня. Прибывшие пожарные узнали, что в доме находится баллон с пропаном. Они смогли вытащить и охладить баллон с газом.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Никто не пострадал. Предварительно, причиной пожара стал неправильный монтаж электрооборудования.



Ранее в Татарстане пожилая женщина смогла вовремя позвать на помощь, когда в ее доме начался пожар, благодаря пожарному извещателю.

