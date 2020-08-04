Стобалльница из Бугульмы и новый праздник двора в Лениногорске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 4 августа

«Сегодня руководитель Бугульминского района Линар Закиров поздравил выпускницу бугульминской школы Евгению Орешкину с успешной сдачей экзаменов. Девушка набрала 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — русскому языку и химии. Закиров отметил, что Евгения мечтает стать врачом. «Всего, по итогам прошедшего учебного года, 11 выпускников из Бугульмы получили наивысший балл по ЕГЭ. Мои искренние поздравления! Уверен, наших выпускников ждет замечательное будущее!» — написал он.

Сегодня глава Высокогорского района Рустам Калимуллин наградил лучших комбайнеров своего района. Они получили сертификат на денежную премию и флаг «Передовик».

Лучших сельхозработников также наградил и руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов. Он, как и его коллега, встретился сегодня с комбайнерами и вручил им премии.

Рабочих своего района отметил глава Дрожжановского района Марат Гафаров. «Сегодня наградили богатырей уборочных работ. Благодаря этим ребятам можно быть спокойным за урожай», — подписал он пост.

А в Лениногорске стартовал второй день праздника двора. Сегодня глава Лениногорского района Рягат Хусаинов посетил мероприятие во дворе школы №1. В отличие от вчерашнего праздника, площадка здесь не такая яркая.

Татьяна Леухина