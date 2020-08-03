Праздник двора в Лениногорске и просьба пригласить блогеров в Бугульму: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 3 августа

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов сегодня побывал на финальном матче среди районных организаций. На поле встретились МНКТ («Малая нефтяная компания Татарстана») и спортивная школа.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов предложил своим подписчикам принять участие в общественных обсуждениях на тему того, какой будет река Табарка в Апастово.

Руководитель Бугульминского района Линар Закиров провел сегодня совещание «деловой понедельник» в мэрии Бугульмы. На нем обсуждались меры противодействия коронавирусной инфекции и программа «Наш двор». Но в комментариях один из подписчиков попросил Закирова пригласить в Бугульму певиц Гривину, Натами и блогера Карину Кросс. Впрочем, просьба молодого человека пока осталась без ответа.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов выложил у себя на странице в «Инстаграм» презентацию ТОСЭР «Чистополь». Под лиричную музыку зрителям рассказывается о льготных условиях и преимуществах площадки. «Новые возможности для создания и развития бизнеса!» — подписал видео Иванов.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров встретился сегодня с гражданами села Новое Ильмово и Новые Чукалы и обсудил вместе с ними планы по благоустройству. Местные жители, как и положено, сидели в масках и поодаль друг от друга.

С сегодняшнего дня в Лениногорске вновь стартовали традиционные праздники двора. Один из них — во дворе дома Ленинградская, 25а — посетил глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Здесь установили сцену с маленькими разноцветными флагами, батуты. Также Хусаинов устроил фотосессию с жителями двора.

Татьяна Леухина