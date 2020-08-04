Нападающий Санников рассказал, почему покинул «Ак Барс»

Нападающий Степан Санников рассказал, почему нынешней весной покинул казанский «Ак Барс», хотя с его приходом в команду в прошлом году главный тренер Дмитрий Квартальнов связывал большие надежды. О расторжении контракта с хоккеистом стало известно в конце мая.

— До 2 июня я с семьей находился на самоизоляции в Казани, жили на базе. Здесь отличные условия — можно погулять, покормить белочек. Это не было связано с тем, что я вел какие-то переговоры и рассчитывал остаться в Казани. Руководство «Ак Барса» сразу дало понять, что в следующем сезоне на меня не рассчитывают, — заявил Санников.

Напомним, что Степан летом подписал контракт со своим бывшим клубом, новосибирской «Сибирью». За «Ак Барс» Санников провел 17 игр, в которых не набрал ни одного очка. Отметим, что хоккеист был обменян казанским клубом из ярославского «Локомотива». В той сделке «Ак Барс» расстался с нападающим Владимиром Ткачевым.

