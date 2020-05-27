«Ак Барс» расторг контракты с Санниковым и Галузиным
«Ак Барс» расторг контракты с двумя нападающими — Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным, информирует пресс-служба казанского клуба.
Оба хоккеиста пришли в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона.
В активе Санникова 17 матчей за казанцев в КХЛ и ни одного набранного очка. Галузин сыграл за «Ак Барс» 13 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.
Отметим, что Санников был обменян казанским клубом из ярославского «Локомотива». В той сделке «Ак Барс» расстался с нападающим Владимиром Ткачевым. Вероятнее всего, теперь Санников перейдет в новосибирскую «Сибирь», где когда-то был лидером команды.
СпортХоккей Татарстан
Степан Санников и Владимир Галузин покидают «Ак Барс» — контракты игроков расторгнуты. Мы благодарим Степана и Владимира за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/n4KdtxbFAS— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 27, 2020
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым