«Ак Барс» расторг контракты с Санниковым и Галузиным

«Ак Барс» расторг контракты с двумя нападающими — Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным, информирует пресс-служба казанского клуба.

Оба хоккеиста пришли в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона.

В активе Санникова 17 матчей за казанцев в КХЛ и ни одного набранного очка. Галузин сыграл за «Ак Барс» 13 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.

Отметим, что Санников был обменян казанским клубом из ярославского «Локомотива». В той сделке «Ак Барс» расстался с нападающим Владимиром Ткачевым. Вероятнее всего, теперь Санников перейдет в новосибирскую «Сибирь», где когда-то был лидером команды.