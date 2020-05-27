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«Ак Барс» расторг контракты с Санниковым и Галузиным

14:41, 27.05.2020
«Ак Барс» расторг контракты с Санниковым и Галузиным
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» расторг контракты с двумя нападающими — Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным, информирует пресс-служба казанского клуба.

Оба хоккеиста пришли в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона.

В активе Санникова 17 матчей за казанцев в КХЛ и ни одного набранного очка. Галузин сыграл за «Ак Барс» 13 матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.

Отметим, что Санников был обменян казанским клубом из ярославского «Локомотива». В той сделке «Ак Барс» расстался с нападающим Владимиром Ткачевым. Вероятнее всего, теперь Санников перейдет в новосибирскую «Сибирь», где когда-то был лидером команды.

СпортХоккей Татарстан
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