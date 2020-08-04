Экс-хоккеист и игрок «Ак Барса» Завьялов вошел в тренерский штаб «Нефтехимика»

В тренерский штаб Вячеслава Буцаева в нижнекамском «Нефтехимике» вошли Александр Завьялов и Роберт Харисов.



Завьялов известен по выступлениям в качестве хоккеиста «Ак Барса». Также он входил в тренерский штаб казанской команды при Зинэтуле Билялетдинове и исполнял обязанности тренера защитников.

Робет Харисов ранее работал тренером в ижевской «Ижстали», а также поработал в Китае и в Республике Македония.

В прошедшем сезоне «Нефтехимик» вышел в плей-офф с восьмого места в турнирной таблице. В четвертьфинале нижнекамцы уступили казанскому «Ак Барсу» 0:4 в серии.