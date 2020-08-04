«ФемКызлар» о женской парковке: над автовладелицами бесконечно подшучивают и орут

Активистки «безынициативной» группы «ФемКызлар» Дина Нурм и Татьяна Бламонт прокомментировали появление в Казани женской парковки. По их мнению, это «воплощение стереотипа о том, что женщины плохо паркуются и что нам нужно особое отношение в автосфере».

«Как это обычно бывает со стереотипами, это не так. Женщины по статистике гораздо более аккуратно и ответственно подходят к вождению и реже попадают в аварии», — сообщили активистки корреспонденту «Реального времени».

Обратили внимание представительницы движения и на цвет парковочных мест: «розовый цвет — еще один стереотип, декорация игрушечных парковок для куклы Барби. Все это не способствует достижению равенства полов».

«У женщин-автовладелиц достаточно проблем: автошколы, где над нами бесконечно подшучивают и орут; агрессивное поведение мужчин на дорогах, автосервисы, которые норовят навариться на неопытных водительницах. Нужно решать эти проблемы, а не устраивать парковочную сегрегацию» — сообщили Дина Нурм и Татьяна Бламонт.

Они также предложили сделать большие места для людей с детскими колясками.



По данным «Реального времени», начальник ОГИБДД Управления МВД России по Казани уже вынес предписание убрать женскую парковку до 7 августа.