В Казани стартовал суд по делу о мошенничестве с военными билетами

В Приволжском районе Казани начался судебный процесс по делу о мошенничестве с военными билетами. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

На скамье подсудимых — три жителя Казани, одна из них — бывший член военно-врачебной комиссии военкомата РТ. Выйти на них сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РТ удалось благодаря молодому человеку, который хотел купить военный билет.

Мужчины были обвинены во взяточничестве, а бывшая сотрудница врачебной комиссии — в мошенничестве в крупном размере.