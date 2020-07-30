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В Татарстане несколько больниц перейдут на плановый режим работы

14:15, 30.07.2020
В Татарстане несколько больниц перейдут на плановый режим работы
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане несколько медучреждений готовят к переводу на плановый режим работы из-за уменьшения числа обращений с острыми респираторными заболеваниями, рассказал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Он уточнил, что к середине августа готовится к открытию один из стационаров. Инфекционная больница в полном объеме будет работать по инфекционному профилю, а номерные больницы вновь откроются.

Также Абашев отметил, что в Татарстане не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом среди врачей.

ОбществоМедицина Татарстан
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