В Татарстане несколько больниц перейдут на плановый режим работы

В Татарстане несколько медучреждений готовят к переводу на плановый режим работы из-за уменьшения числа обращений с острыми респираторными заболеваниями, рассказал первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Он уточнил, что к середине августа готовится к открытию один из стационаров. Инфекционная больница в полном объеме будет работать по инфекционному профилю, а номерные больницы вновь откроются.

Также Абашев отметил, что в Татарстане не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом среди врачей.