В больницах Татарстана 37 человек подключены к ИВЛ

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Под наблюдением Роспотребнадзора Татарстана остаются 989 человек, контактных с заболевшими, и 42 прибывших из-за рубежа. Об этом сегодня рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



За сутки выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, всего заболевших 5 723. 10 новых заболевших госпитализированы в стационар. Всего в больницах находятся 523 человека, из них 37 на ИВЛ. За сутки из больниц выписали трех человек.

За сутки проведено 3 649 тестов ПЦР. Охват тестированием составляет 127,4 человека на 100 тысяч населения.

Ранее для въезжающих в Татарстан установили новые правила.

