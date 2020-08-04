Казахстанские нефтяники хотят обанкротить буровиков из Азнакаево

Нарушения при бурении довели до суда

Как выяснило «Реальное время», татарстанская буровая компания «Азнакаевский горизонт» (она же «Азгор») может стать ответчиком в деле о банкротстве. О намерении подать к компании иск о несостоятельности в официальном порядке уведомила крупная нефтесервисная компания «Жигермунайсервис» из Казахстана.

Как следует из текста уведомления (есть в распоряжении «Реального времени»), задолженность образовалась вследствие разбирательства в Арбитражном суде, которое началось год назад. Казахстанская компания потребовала взыскать с «Азгора» 61,8 млн рублей убытков за поломанное оборудование, которое «Азнакаевский горизонт» арендовал у «Жигермунайсервиса». Инцидент произошел на Окуневском месторождении в ХМАО и стал причиной целого ряда судебных разбирательств — там работало несколько нефтесервисных компаний, к которым местный заказчик предъявлял претензии.

В первой инстанции суд отказал, ссылаясь на связанное решение московского арбитража по этому вопросу — в частности, указывалось, что оборудование у казахстанской компании арендовал не «Азгор». Однако в апелляционной инстанции решили иначе — там суд указал, что ценное оборудование пострадало именно по вине рабочих «Азнакаевского горизонта», нарушивших технологию бурения.

Решение апелляционного суда уже вступило в силу, хотя «Азгор» уже подал кассационную жалобу. Судя по претензиям «Жигермунайсервиса», «Азнакаевский горизонт» компенсацию за оборудование платить не торопится. Сами компании пока не прокомментировали ситуацию «Реальному времени».

Крупный подрядчик «Башнефти» и «погорелец» ТФБ

Компания, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ее гендиректору Сафуану Бадриеву (61%) и его первому заму Равилю Минникаеву (37%). Интересно, что оставшиеся 2% приходятся на исполком Азнакаевского района. Данные о финансовых результатах за последний год в системе отсутствуют, однако ранее компания была прибыльной: в 2018 году при выручке в 2,88 млрд рублей чистая прибыль составила 253,8 млн рублей, годом ранее — чистая прибыль в 648,8 млн рублей при выручке в 2,29 млрд рублей.

В компании работают не менее 800 человек, следует из данных «СПАРКа». По собственным данным «Азнакаевского горизонта», компания работала с «Роснефтью» и на скважинах «Газпрома» в Удмуртии, среди заказчиков также называются «Татнефть» и ЛУКОЙЛ.

Одним из крупнейших партнеров «Азнакаевского горизонта» является «Башнефть» — с 2015 года азнакаевская компания выигрывала тендеры башкирского нефтяного гиганта на суммы до нескольких миллиардов рублей за год. Один из наиболее крупных контрактов «Азгора» — восстановление 229 нефтяных скважин для «Башнефти». «Азгор» занимался этим вместе с рядом других подрядчиков, однако татарстанской компании достался самых «жирный» кусок тендера — на 5,7 млрд рублей. Завершить работы она должна до конца 2020 года.

Также «Азгор» засветился в резонансном деле «Татфондбанка» (уголовный процесс бывшего главы ТФБ Роберта Мусина, к слову, возобновился как раз сегодня). «Азгор» — один из многих «погорельцев» в этом деле: незадолго до введения моратория на выплаты вкладчикам компания потребовала досрочно погасить депозит на 284 млн рублей, однако сделано этого не было: деньги зависли на счетах незавершенных операций.

Интересно, что, по словам представителя АСВ, «Азнакаевский горизонт» был едва ли не первой компанией, которая перед крахом банка пожелала забрать деньги из ТФБ — платежное поручение было направлено еще 29 ноября (напомним, мораторий ввели 15 декабря). Уже после этого на банк обрушился шквал заявлений о выдаче средств. Всего на 16 декабря 2016 года не исполнено было около 16 тысяч платежных поручений на сумму порядка 4 млрд рублей.

Александр Артемьев