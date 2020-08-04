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Власти Лаишево обсудят с жителями трассировку магистрали Москва — Казань

10:47, 04.08.2020
Власти Лаишево обсудят с жителями трассировку магистрали Москва — Казань

Власти Лаишевского района намерены обсудить с жителями трассировку магистрали Москва — Казань.

Как прокомментировали с пресс-службе, в ближайшее время будут приглашены проектировщики и жители, на встрече население сможет высказаться, передает «Татар-информ».

Ранее жители ряда населенных пунктов Лаишевского района выступили за изменение трассировки трассы Москва — Казань. По мнению инициативной группы, новая трассировка автодороги М-12 приведет к загрязнению территории.

ОбществоАвто Татарстан
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