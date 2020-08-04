Арестованного главу общества инвалидов Татарстана в бизнесе подменил брат

Фото: Ирина Плотникова

Пока глава татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифат Ганибаев находится под арестом, ООО «Производственно-строительное предприятие ТРО ВОИ» 6 июля этого года возглавил Рустем Ганибаев. Брат экс-главы общества инвалидов РТ занял кресло директора Эдуарда Галеева, отработавшего несколько месяцев. До него Ганибаев уже руководил предприятием. За небольшой промежуток времени в компании поменялся и единственный учредитель. Сейчас это Ильнур Габидуллин, а до 4 марта 2020 года был Руслан Натепров.

Несмотря на упоминание в названии компании аббревиатуры Всероссийского общества инвалидов, на данный момент она не входит в список дочерних предприятий реготделения, с 31 июля 2019 года став на 100% частной. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Казани в августе 2005 года, ее уставный капитал — 10 тыс. рублей, в ней работают 10 человек.

Однако такие скромные параметры не помешали предприятию привлекать многомиллионные контракты. Так, в этом году оно получило подряд на сумму более 349,2 млн рублей, в 2019-м — на сумму более 174,3 млн рублей, в 2018-м — более 8,7 млн, в 2017-м — более 72,6 млн, а в 2016-м — более 126 млн рублей. В общей сложности 38 контрактов на сумму 1,3 млрд рублей.



Вся семья Ганибаевых активно занимается бизнесом. Рустем Ганибаев является учредителем пяти компаний и руководителем трех. Среди них есть еще фирмы с абрревиатурой ТРО ВОИ в названии — некогда также состоявших на балансе реготделения Всероссийского общества инвалидов. Сам Рифат Ганибаев связан с деятельностью 15 фирм, девять из которых — недействующие. Общественная организация в разные годы учредила более 30 дочерних компаний, правда, часть из них уже закрыты.

Подробнее о бизнесе семьи Ганибаевых — в материале «Реального времени».

