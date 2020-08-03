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Стендап-комик Долгополов, пошутивший про Дербышки, пожаловался на депрессию

23:31, 03.08.2020
Стендап-комик Долгополов, пошутивший про Дербышки, пожаловался на депрессию
Фото: скриншот

Стендап-комик Александр Долгополов пожаловался в своем Twitter на депрессию.

По его словам, сейчас депрессия дошла до предела. «Чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать», — написал комик, спросив у подписчиков совета, что ему делать.

В начале января Управление МВД по Московской области направило официальный запрос в петербургский стендап-клуб HopHead после выступления комика Александра Долгополова. Спустя время он уехал из России, однако в марте написал, что возвращается на родину.

В Татарстане Долгополов стал известен после того, как пошутил про поселок Дербышки. Шутка обернулась требованиями казанцев извиниться и угрозами приехать и «подправить» ему лицо.

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