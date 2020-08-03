Стендап-комик Долгополов, пошутивший про Дербышки, пожаловался на депрессию

Фото: скриншот

Стендап-комик Александр Долгополов пожаловался в своем Twitter на депрессию.

По его словам, сейчас депрессия дошла до предела. «Чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать», — написал комик, спросив у подписчиков совета, что ему делать.

В начале января Управление МВД по Московской области направило официальный запрос в петербургский стендап-клуб HopHead после выступления комика Александра Долгополова. Спустя время он уехал из России, однако в марте написал, что возвращается на родину.



В Татарстане Долгополов стал известен после того, как пошутил про поселок Дербышки. Шутка обернулась требованиями казанцев извиниться и угрозами приехать и «подправить» ему лицо.

