В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о единственном завозном случае коронавируса с курортов РФ

В аэропортах Татарстана досмотрели 45 воздушных судов, лиц с подозрением на коронавирус не выявлено. Как сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, мониторинг лиц, прибывающих с южных курортов России, начался с июля.

В отношении них осуществляется 100%-й контроль. На сегодня досмотрено около 10 тысяч вернувшихся с отдыха лиц. Был только один завозной случай — житель Лениногорска, который отдыхал в Анапе, вернулся в Татарстан и заболел COVID-19 в легкой форме.

Всего за последние сутки в Татарстане коронавирусом заболел 31 человек. Выявлено 5 372 случая, или 144,2 на 100 тысяч населения. Под наблюдением 1 144 контактных с больными и 69 прибывших из за рубежа.