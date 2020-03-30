«Росавтодор» потратит на капремонт 6,5 км трассы М-7 в Татарстане до 0,86 млрд рублей

«Волго-Вятскуправтодор» (территориальная структура «Росавтодора») объявил тендер на капитальный ремонт участка трассы М-7. Начальная цена контракта составляет 863,7 млн рублей.

Длина участка, который предполагается отремонтировать, составляет 6,5 км. Заявки принимаются с 30 марта по 13 апреля, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Аукцион также запланирован на 13 апреля.

Судя по технической документации, на этом участке должны пройти все этапы работ, земляные работы, обустройство дорожного покрытия, создание водосбросов, монтаж освещения и других коммуникаций.

Ранее ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» отчиталось о завершении ремонта участка трассы М-7 в Менделеевском районе Татарстана.

