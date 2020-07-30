В Казани по делу о «мертвом пони» задержали директора ДЮСШ по конному спорту

Фото: "Реальное время"

По подозрению в мошенничестве в Казани задержана директор республиканской ДЮСШ по конному спорту Айгуль Насыбуллина. По данным источников «Реального времени», из здания Следкома ее отправили в изолятор временного содержания.



Уголовное дело об афере в спортшколе было возбуждено еще в апреле — в отношении неустановленных лиц. По версии сотрудников следственного отдела по Советскому району Казани, само преступление было совершено весной 2018 года: пони по кличке Анапа, на котором дети учились ездить верхом, на бумаге признали павшим, сфабриковали даже акт вскрытия, а на самом деле продали животное некоему гостю из Марий Эл. Причем всего за 10 тысяч рублей — в шесть раз дешевле балансовой стоимости.

Официальный статус подозреваемой директор ДЮСШ получила сегодня. Ее пригласили на допрос, после которого задержали.

