Замглавы исполкома Тукаевского района по строительству покинула должность

Заместитель руководителя исполкома Тукаевского района Татарстана Ленара Авзалова по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению населения Ильсияр Абзалова покинула должность. Об этом сообщают chelny-biz.



Сейчас объявлен конкурс на вакантное место. Претенденты должны иметь высшее образование по специальности, а также стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее четырех лет. Документы будут приниматься до 18 августа.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник исполкома Набережных Челнов Рафаэль Игтисамов, покинувший ранее пост замначальника управления архитектуры, сейчас является одним из вероятных кандидатов на должность руководителя исполкома Тукаевского района.