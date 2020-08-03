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Количество заболевших коронавирусом на теплоходе «Александр Суворов» увеличилось до 9

15:12, 03.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Количество заболевших коронавирусом на теплоходе «Александр Суворов» увеличилось до 9
Фото: epp.genproc.gov.ru

Как уточнила Приволжская транспортная прокуратура, с учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде на теплоходе «Александр Суворов», инфекция COVID-19 выявлена у девятерых членов экипажа судна. Трое из них госпитализированы.

По предварительным данным, на «ковидном» теплоходе находится 101 член экипажа и 254 пассажиров. Сколько среди них жителей Татарстана, пока уточняется.

Ранее сообщалось, что два члена экипажа судна, заразившиеся коронавирусом, отправлены в больницу. Еще пятеро были отправлены на изоляцию. На данный момент прокуратура проводит проверку защиты прав потребителей. Теплоход принадлежит компании «ВодоходЪ».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:22
    Был бизнес и нет его...
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