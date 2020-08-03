Количество заболевших коронавирусом на теплоходе «Александр Суворов» увеличилось до 9

Как уточнила Приволжская транспортная прокуратура, с учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде на теплоходе «Александр Суворов», инфекция COVID-19 выявлена у девятерых членов экипажа судна. Трое из них госпитализированы.

По предварительным данным, на «ковидном» теплоходе находится 101 член экипажа и 254 пассажиров. Сколько среди них жителей Татарстана, пока уточняется.

Ранее сообщалось, что два члена экипажа судна, заразившиеся коронавирусом, отправлены в больницу. Еще пятеро были отправлены на изоляцию. На данный момент прокуратура проводит проверку защиты прав потребителей. Теплоход принадлежит компании «ВодоходЪ».