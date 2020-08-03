Пассажиров «ковидного» круиза на «Александре Суворове» из Татарстана отправили домой на автобусах

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту сорванного круиза на теплоходе «Александр Суворов». У двоих членов экипажа судна выявили коронавирус.

Они отправлены в больницу, еще пятеро находятся на изоляции.

«Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка будет касаться защиты прав потребителей. Теплоход принадлежит компании «ВодоходЪ», отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области остановлен теплоходный тур по Волге. Причиной стали двое членов команды судна, у которых выявили коронавирус. Временно татарстанские туристы были помещены на карантин.

