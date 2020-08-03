На организацию Дня Москвы в Татарстане потратят 2,5 млн рублей

На оказание услуг по организации и проведению Дня Москвы в Республике Татарстан власти потратят 2,5 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию, для проведения памятно-мемориальных мероприятий закупят венки. Планируется поздравление ветеранов с подарками и сувенирной продукцией. Для этого будет закуплено около 20 ЖК-телевизоров, подарочных букетов, а также в том же количестве наборов шоколадных конфет, портативных зарядных устройств, сувенирных тарелок, настольных часов и блокнотов с ручками.

Вручат сертификаты на получение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Татарстан и награжденных медалью «За оборону Москвы», подарков для победителей и призеров онлайн-конкурса о Москве, книжной продукции. Организатор обязан обеспечить транспортное обслуживание, а также питание участников мероприятия.

Будет разработан и оформлен сайт для творческого конкурса среди жителей РТ на знание истории и традиций города-героя Москвы. Победители получат туристические путевки в количестве 15 штук в Москву на двоих. Также пройдет церемония награждения и фото-, видеосъемка мероприятия.

Целью мероприятия станет расширение сотрудничества Москвы и Республики Татарстан. Подать заявку можно до 25 августа.

Ранее «Реальное время» писало о проведении Дней Татарстана в Москве. Так, были объявлены тендеры на организацию гала-концерта за 5 млн и концерта мастеров искусств РТ за 3,5 млн. Оба концерта заказаны Министерством культуры республики.