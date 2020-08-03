Жителям Казани доставили 54,5 тыс. бесплатных продуктовых наборов

Партию бесплатных продуктовых наборов получили нуждающиеся категории граждан, а также семьи с пятью и более детьми. Всего были выделены наборы для 200 семей.



На совещании в мэрии Казани первый заместитель руководителя исполкома города Рустем Гафаров сообщил, что в период самоизоляции было реализовано множество благотворительных проектов, в том числе акция «Помощь рядом», которая стартовала по поручению президента Татарстана 28 апреля. «Казанцы получили продуктовые наборы четыре раза, с интервалом в 2 недели. Всего роздано почти 54,5 тысячи наборов», — сказал он.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ составило списки получателей помощи. Администрация районов проводила выдачу продуктовых наборов. Рустем Гафаров подчеркнул, что, судя по обратной связи, помощь оказалась значимой.

4 июля стало известно, что гражданам Татарстана доставили 210 тыс. бесплатных наборов продуктов. Получателями стали 55 тыс. жителей РТ, из которых 23 тыс. — дети из малообеспеченных семей старше 8 лет, 9 тыс. детей — родители которых являются индивидуальными предпринимателями и работают в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Более 16 тыс. человек, получивших наборы, — одинокие пенсионеры.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в Чистополе о недовесе в детских продуктовых наборах.