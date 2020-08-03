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В Казани установят мемориальную доску конструктору Сергею Королеву

12:22, 03.08.2020
В Казани установят мемориальную доску конструктору Сергею Королеву
Фото: kzn.ru

В Казани установят мемориальную доску советскому конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. Об этом рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

Сергей Королев работал в Казани с ноября 1942 по сентябрь 1945 года — большую часть своего тюремного заключения и первый год после освобождения. В столице Татарстана он работал главным конструктором группы реактивных установок в опытно-конструкторском бюро казанского авиазавода и занимался оснащением серийных боевых самолетов жидкостными ракетными ускорителями.

Ранее Илон Маск сообщил в своем Twitter о том, что связался с семьей конструктора Королева. В ответ семья конструктора пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву.

Общество Татарстан
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