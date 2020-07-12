Семья академика Королева пригласила Илона Маска в Москву
Семья конструктора ракетно-космических систем в Советском Союзе Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву.
По словам внука советского академика Андрея Королева, в разговоре с Маском он предложил ему «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно», передает телеканал «Звезда».
Молодой человек поздравил Маска с запуском Crew Dragon и сообщил, что всей семьей они следили за процессом запуска.
Илон Маск, в свою очередь, пригласил семью Королева посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, когда между странами восстановят авиасообщение.
Сегодня Илон Маск сообщил в своем Twitter о том, что связался с семьей конструктора Королева.Общество
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