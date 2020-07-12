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Семья академика Королева пригласила Илона Маска в Москву

01:30, 12.07.2020
Семья академика Королева пригласила Илона Маска в Москву
Фото: wikipedia.org

Семья конструктора ракетно-космических систем в Советском Союзе Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву.

По словам внука советского академика Андрея Королева, в разговоре с Маском он предложил ему «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно», передает телеканал «Звезда».

Молодой человек поздравил Маска с запуском Crew Dragon и сообщил, что всей семьей они следили за процессом запуска.

Илон Маск, в свою очередь, пригласил семью Королева посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, когда между странами восстановят авиасообщение.

Сегодня Илон Маск сообщил в своем Twitter о том, что связался с семьей конструктора Королева.

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