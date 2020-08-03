Предпринимательские доходы россиян достигли минимума с начала века

Фото: Максим Платонов

Росстат подсчитал, что доля предпринимательских доходов россиян в общей структуре доходов составила лишь 3,5%. Это минимальный показатель с начала века.

Во втором квартале доля предпринимательских доходов россиян снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самый низкий показатель с начала века.

Определение «предпринимательские доходы» включает доходы предпринимателей, арендодателей, авторские вознаграждения и бонусы директоров, уточняет Forbes.

По подсчетам Росстата, за I квартал 2020 года квартале этот показатель составлял 5,9%. Таким образом, за три месяца он просел сразу на 2,4 процентных пункта.

Доля доходов от собственности осталась на уровне 4,1%. А вот доли зарплат и социальных выплат выросли.

Напомним, что реальные доходы населения показали максимальное падение с 1999 года. Они сократились сразу на 8%.