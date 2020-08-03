В компании «Экология Поволжья» прокомментировали выброшенные в Казани брошюры с Конституцией

Фото: соцсети

ООО «Комплекс «Экология Поволжья», специализированное предприятие занимающееся переработкой вторичного сырья, прокомментировало информацию о выброшенных на улицу брошюрах с прежней редакцией Конституции России.

Там сообщили, что фотографии были сделаны в пункте приема вторичного сырья и отображают одну из стадий производственного процесса по переработке макулатуры, осуществляемого компанией.

«Прежде чем принятое вторичное сырье направляется на переработку, оно должно быть подготовлено, а именно отсортировано вручную по маркам макулатуры с места принятия вторичного сырья. При принятии вторичного сырья организуются места временного складирования вторичного сырья, которые были сфотографированы и выложены в социальные сети. При этом по-другому организовать данный технологический процесс физически невозможно», — сообщили «Реальному времени» в компании.