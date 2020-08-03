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Путин не приедет в Казань в августе

09:31, 03.08.2020
Путин не приедет в Казань в августе
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не приедет в Татарстан в августе. Об этом «Реальному времени» сообщили в департаменте по обеспечению работы интернет-представительства президента Российской Федерации.

«В графике Президента Российской Федерации поездка в Татарстан в августе пока не запланирована», — гласит сообщение.

Ранее источники «Реального времени» сообщили, что президент России Владимир Путин посетит Казань в двадцатых числах августа. Источники сообщали, что визит состоится на площадке «Казань Экспо».

Общество Татарстан
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