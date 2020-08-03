«Росатом» планирует поднять со дна океана шесть радиоактивных объектов

«Росатом» объявил о планах поднять со дна Северного Ледовитого океана шесть наиболее опасных объектов с затонувших атомных подводных лодок. Речь идет об опасных с точки зрения радиоактивного загрязнения реакторов с отработанным ядерным топливом (ОЯТ)

По данным ТАСС, шесть объектов планируют поднять за 8 лет. Все они затоплены у берегов России. Специалисты уверяют, что 95% затопленных в советское время кораблей не представляют радиационной опасности, но для 5% «характерны более высокие уровни гамма-излучения».

«Даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов —это неприемлемые риски для экосистем Арктики»,— сообщили в «Росатоме».

Из одной тысячи наибольшую опасность представляют шесть объектов — это реакторы с ОЯТ подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две целые подводные лодки К-27 и К-159 и отработанное топливо из реактора ледокола «Ленин», передает ТАСС. Все поднятые объекты будут доставлены на место утилизации и подготовлены для длительного хранения.



Ранее во внешнeторговой стрyктуре «Pocaтома» «Техснабэкспорт» назвaли ложной информацией зaявления организaции «Гринпис» о ввoзе в Россию радиоактивныx отходов из ФРГ.

