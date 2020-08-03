В России предложили ввести уголовную ответственность за блокировку пожарных выходов

Фото: Дмитрий Резнов

За закрытые пожарные двери в России предложили ввести уголовную ответственность. С таким предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Он отметил, что сейчас для тех, кто блокирует пожарные выходы, предусмотрена административная ответственность. При этом подобные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

По мнению Курдесова, в Уголовный кодекс необходимо добавить поправки в статью «Самоуправство» ответственность за самовольные действия, нарушающие требования пожарной безопасности, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. Сейчас за это предусмотрена административная ответственность, передает RT.

Письмо с предложением отправлено на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.



Ранее глава татарстанской фирмы, которая долгие годы обслуживает статусные здания и торговые комплексы зарубежных ретейлеров, рассказал «Реальному времени», что «до сих пор он постоянно сталкивается с тем, что подавляющее большинство владельцев объектов Казани отказывались заключать договор на обслуживание автоматических пожарных систем контроля».

