Исследование показало размер зарплаты среднестатистического работника в России

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Эксперты составили доклад о медианной зарплате в России. За последний год она составляет 35 тысяч рублей.

Медианная зарплата — это показатель, который разделяет работников посередине. Половина получает зарплату больше, а половина — ниже.

Исследование проводилось по данным о средней зарплате за 12 месяцев с 1 мая 2019 года.

«Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России», — цитирует исследование «РИА Новости».

При этом в некоторых отраслях медианная зарплата составляет менее 25 тысяч рублей.