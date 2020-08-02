Гражданам Швейцарии разрешили въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в Россию для граждан Швейцарии.

Уточняется, что граждане Швейцарии смогут приехать в Россию воздушным транспортом. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва.

Как пояснили в пресс-службе правительства РФ, авиасообщение с этой страной на взаимной основе планируется возобновить с 15 августа.

Вчера Россия открыла границы с Абхазией. Решение об этом было принято в пятницу, в ходе заседания оперштаба.