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Оперштаб назвал регионы, где медленнее всего растет количество заболевших коронавирусом

11:14, 02.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Оперштаб назвал регионы, где медленнее всего растет количество заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Эксперты назвали российские регионы, в которых за последние сутки наблюдался наименьший прирост заболевших коронавирусом. Минимальным показателем стала планка в 0,2%.

Такие темпы прироста показали Подмосковье, Северная Осетия и Еврейская автономная область, передает «РИА Новости».

Далее следуют Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край. В них темпы составили — 0,3%.

Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.

Напомним, за последние сутки в Татарстане выявлен еще 31 случай заражения COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев в республике достигло отметки в 5 664.

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