Оперштаб назвал регионы, где медленнее всего растет количество заболевших коронавирусом
Эксперты назвали российские регионы, в которых за последние сутки наблюдался наименьший прирост заболевших коронавирусом. Минимальным показателем стала планка в 0,2%.
Такие темпы прироста показали Подмосковье, Северная Осетия и Еврейская автономная область, передает «РИА Новости».
Далее следуют Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Тульская область, Липецкая область, Забайкальский край. В них темпы составили — 0,3%.
Прирост 0,4% зафиксирован в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области.
Напомним, за последние сутки в Татарстане выявлен еще 31 случай заражения COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев в республике достигло отметки в 5 664.ОбществоМедицинаАналитика
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