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Уфимский карикатурист отреагировал на задержание «вагнеровцев» в Белоруссии

07:59, 02.08.2020
Уфимский карикатурист отреагировал на задержание «вагнеровцев» в Белоруссии
Фото: instagram.com/artbeton

Уфимский художник Камиль Бузыкаев отреагировал карикатурой на задержание российских «парамилитари» в Минске.

Он изобразил Александра Лукашенко в стиле знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Президент Белоруссии в той же позе протягивает руку к руке «Господа». И по их рукам на сторону Батьки перебегает группа военных.

Напомним, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Все они названы бойцами ЧВК «Вагнер», присланными дестабилизировать обстановку в стране.

Общество БашкортостанТатарстан
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