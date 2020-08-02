Уфимский карикатурист отреагировал на задержание «вагнеровцев» в Белоруссии

Уфимский художник Камиль Бузыкаев отреагировал карикатурой на задержание российских «парамилитари» в Минске.

Он изобразил Александра Лукашенко в стиле знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Президент Белоруссии в той же позе протягивает руку к руке «Господа». И по их рукам на сторону Батьки перебегает группа военных.

Напомним, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Все они названы бойцами ЧВК «Вагнер», присланными дестабилизировать обстановку в стране.