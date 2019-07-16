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Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

20:26, 16.07.2019
Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Фото: скриншот видео youtube.com

Сериал «Игра престолов» получил 32 номинации на телевизионную премию «Эмми» за свой последний сезон,что является рекордным.

Сериалу удалось превзойти достижение, установленное в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.

Второе место в этом году по количеству номинаций занял сериал «Удивительная миссис Мейзел», который был представлен в 20 категориях. Также в тройку лидеров вошел мини-сериал «Чернобыль», который получил 19 номинаций, следует из информации на сайте премии.

Вручение премии состоится 22 сентября.

Напомним, что в прошлом году сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

ОбществоКультура
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