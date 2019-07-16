Сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» получил 32 номинации на телевизионную премию «Эмми» за свой последний сезон,что является рекордным.

Сериалу удалось превзойти достижение, установленное в 1994 году. Тогда у сериала «Полиция Нью-Йорка» («NYPD Blue») было 27 номинаций.

Второе место в этом году по количеству номинаций занял сериал «Удивительная миссис Мейзел», который был представлен в 20 категориях. Также в тройку лидеров вошел мини-сериал «Чернобыль», который получил 19 номинаций, следует из информации на сайте премии.



Вручение премии состоится 22 сентября.



Напомним, что в прошлом году сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

