В августе татарстанцы смогут наблюдать за сближением Луны с тремя планетами

Татарстанцы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Сатурном невооруженным глазом в ночь на 2 и 3 августа в южной части неба. Утром 9 августа естественный спутник Земли можно будет увидеть рядом с планетой Марс.

Наблюдать эти явления можно в южной части неба низко над горизонтом, уточнил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Помимо этого, с помощью телескопа или бинокля в северо-восточной части неба низко над горизонтом можно будет увидеть сближение Меркурия с астероидом Веста, передает ТАСС.

В июле в небе над Казанью можно было наблюдать комету Neowise. В следующий раз комета сблизится с Солнцем примерно через 7 тысяч лет.

