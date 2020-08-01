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В августе татарстанцы смогут наблюдать за сближением Луны с тремя планетами

19:49, 01.08.2020
В августе татарстанцы смогут наблюдать за сближением Луны с тремя планетами
Фото: pikist.com

Татарстанцы смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Сатурном невооруженным глазом в ночь на 2 и 3 августа в южной части неба. Утром 9 августа естественный спутник Земли можно будет увидеть рядом с планетой Марс.

Наблюдать эти явления можно в южной части неба низко над горизонтом, уточнил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

Помимо этого, с помощью телескопа или бинокля в северо-восточной части неба низко над горизонтом можно будет увидеть сближение Меркурия с астероидом Веста, передает ТАСС.

В июле в небе над Казанью можно было наблюдать комету Neowise. В следующий раз комета сблизится с Солнцем примерно через 7 тысяч лет.

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