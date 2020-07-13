Казанцы поделились фотографиями кометы

Фото: соцсети

Минувшей ночью в небе над Казанью заметили комету NEOWISE.

Сообщается, что небесное тело — комета C/2020 F3 (NEOWISE) — является ярчайшей в Северном полушарии за последние 20 лет.

Комету будет видно до конца июля и в других городах — на юге России и в средней полосе до широты Санкт-Петербурга.

На максимальном сближении с Землей она пройдет 23 июля. На небольшом в космических масштабах расстоянии — всего 103 с половиной миллионов километров. В следующий раз Солнечную систему эта комета посетит примерно через 7 тысяч лет.

Профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев рассказал о параде планет, который бывает раз в 170 лет. Его можно наблюдать с 4 июля.

