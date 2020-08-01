«Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика» во втором контрольном матче. У Галиева вновь дубль
Казанский «Ак Барс» выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» во втором товарищеском матче в Казани (4:1).
Как и днем ранее двумя шайбами отметился нападающий казанцев Станислав Галиев. Еще по одному голу забили канадские форварды Джастин Азеведо и Патрис Кормье.
В составе «волков» снова отметился Булат Шафигуллин в большинстве.
Напомним, днем ранее нижнекамцы выиграли у «Ак Барса» (3:2). На шайбы Галиева «Нефтехимик» ответил голами Булата Шафигуллина и Тимура Хафизова, а победую шайбу забросил Александр Логинов. Впереди у нижнекамцев матчи в Уфе.
Справка
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы:
1:0 — Галиев (Азеведо, Да Коста)
2:0 — Азеведо (Галиев)
2:1 — Шафигуллин (бол)
3:1 — Галиев (бол)
4:1 — Кормье
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым