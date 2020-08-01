«Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика» во втором контрольном матче. У Галиева вновь дубль

Казанский «Ак Барс» выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» во втором товарищеском матче в Казани (4:1).

Как и днем ранее двумя шайбами отметился нападающий казанцев Станислав Галиев. Еще по одному голу забили канадские форварды Джастин Азеведо и Патрис Кормье.

В составе «волков» снова отметился Булат Шафигуллин в большинстве.

Напомним, днем ранее нижнекамцы выиграли у «Ак Барса» (3:2). На шайбы Галиева «Нефтехимик» ответил голами Булата Шафигуллина и Тимура Хафизова, а победую шайбу забросил Александр Логинов. Впереди у нижнекамцев матчи в Уфе.



